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Сегодня, 16:43

Семшов считает, что «Чисто Питер» создан для того, чтобы гранды медиафутбола приезжали в Санкт-Петербург

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и медийной команды «Наши Парни» Игорь Семшов отреагировал на новость о том, что «Зенит» основал медийную команду из Санкт-Петербурга, которая называется «Чисто Питер».

«Создать медийную команду «Чисто Питер» — неплохое решение, но на развитие петербургского футбола это никак не повлияет. Это сделано в меньшей степени для того, чтобы привлечь молодую аудиторию к главному клубу северной столицы: «Зенит» и так хорошо знают. Эта команда просто для того, чтобы молодежь переживала за медийную команду из своего города, не более того. Возможно, это еще сделано для того, чтобы такие гранды медийного футбола, как «Амкал» и 2DROTS, приезжали в Питер. Аудитория сейчас у них большая, пока интерес есть, нужно это продвигать. Многие считают, что «Чисто Питер» станет таким же гегемоном в МФЛ как «Зенит» в РПЛ. Медийная лига должна внести в регламент, сколько профессионалов нынешних и бывших может выходить на поле, чтобы был интерес», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также заявил, что в МФЛ должна быть плюс-минус одинаковая конкуренция и одинаковые составы для увеличения интереса.

«В МФЛ, помимо темпераментных и харизматичных тренеров, должны работать известные футбольные люди, чтобы интерес к лиге и к команде рос, Радимов является таковым. Не думаю, что для Владислава это вариант продолжения тренерской карьеры. Здесь, скорее, он сможет передать свой опыт футболистам, потому что он уже работал в структуре «Зенита», в молодежке и второй команде. Плюс это свой человек из Питера», — добавил Семшов.

Главным тренером «Чисто Питер» будет бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов. До 4 июля включительно любой желающий может подать заявку на отборы в состав команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-chisto-piter-sozdan-dlya-togo-chtoby-grandy-mediinogo-futbola-priezzhali-v-sankt-peterburg-262587/
Игорь Семшов
Футбол
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