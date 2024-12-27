США, Канада, Франция и Нидерланды примут участие в ЧМ по медиафутболу

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участниках чемпионата мира по медиафутболу.

«Сейчас можно смело говорить про США, Канаду, Бразилию, Мексику, Аргентину, Индию, Китай, Индонезию, Таиланд, Францию, Нидерланды. Понятно, что будет Россия, Белоруссия и страна-хозяйка — ОАЭ. Можно смело говорить про Казахстан. Уверен, что Армения и Азербайджан с удовольствием свои сборные представят в силу просто огромного количества ребят, которые здесь этим занимаются. Я больше чем убежден, что мы еще несколько европейских стран внесем в список участников, поэтому их будет больше шестнадцати», — сказал Осипов «СЭ».

Первый в истории чемпионат мира по медиафутболу должен пройти в 2025 году в ОАЭ.