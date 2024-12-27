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Медиалига (МКС)

Сегодня, 11:15

США, Канада, Франция и Нидерланды примут участие в ЧМ по медиафутболу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участниках чемпионата мира по медиафутболу.

«Сейчас можно смело говорить про США, Канаду, Бразилию, Мексику, Аргентину, Индию, Китай, Индонезию, Таиланд, Францию, Нидерланды. Понятно, что будет Россия, Белоруссия и страна-хозяйка — ОАЭ. Можно смело говорить про Казахстан. Уверен, что Армения и Азербайджан с удовольствием свои сборные представят в силу просто огромного количества ребят, которые здесь этим занимаются. Я больше чем убежден, что мы еще несколько европейских стран внесем в список участников, поэтому их будет больше шестнадцати», — сказал Осипов «СЭ».

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Первый в истории чемпионат мира по медиафутболу должен пройти в 2025 году в ОАЭ.

Футбол
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