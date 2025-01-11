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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:23

Стало известно, когда Зеедорф может сыграть за медиафутбольный клуб Fight Nights

Микеле Антонов
Корреспондент
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Основатель медиафутбольной команды Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ» о возможности экс-футболистов «Милана» Кларенса Зеедорфа и «Арсенала» Бакари Санья сыграть за команду в Суперкубке МФЛ.

«С Санья мы активно разговариваем. Что касается Кларенса, мне для этого нужно приехать в Дубай. Я приеду заранее. Буду с ним встречаться и беседовать. На предварительном этапе он точно не сыграет, потому что мы до этого времени не увидимся. А если команда пройдет хотя бы один круг, выйдет в основной раунд, то можем увидеть Зеедорфа», — сказал Гаджиев «СЭ».

Семь команд сыграют в Суперкубке медиалиги в Абу-Даби. В первом этапе участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдет в финальный раунд к «Броукам», 2Drots и «Амкалу».

31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля. 5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал — 8 февраля.

Камил Гаджиев
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