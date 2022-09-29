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Медиалига (МКС)

29 сентября, 20:35

Стендап-комик Косицын назвал главный минус медиа-футбола

Стендап-комик, болельщик «Спартака» Роман Косицын рассказал о главном минусе медийного футбола, который сейчас активно развивается в России.

«Мне долго не нравилось в медиафутболе искусственное вызывание конфликтов, — приводит «КП Спорт» слова Косицына. — Я при всем том, что был душнила и задрот в детстве, но все равно дворовые правила успел уяснить: надо отвечать за свои слова. А в медиафутболе есть ощущение, что многие не отвечают. Как-то так переходят словесную грань, такие некрасивые слова звучат, что мне поначалу было не по себе. Но какое-то время прошло, и я понял, что это правила их игры. Если у них такие правила, странно сидеть и перед экраном и ворчать: «Что же такое? Почему они не общаются так, как я хочу»?»

Источник: kp.ru
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