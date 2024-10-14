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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:57

Суд арестовал Литвина на 13 суток за нападение на фаната СКА во время матча медиалиги

Михаил Литвин и болельщик СКА Сергей Маугли.
Фото Скриншот видео
Telegram Дзен

Суд вынес решение арестовать блогера Михаила Литвина на 13 суток за инцидент с дракой во время матча медиалиги между «СКА-Ростовом» и LitEnegry, информирует Telegram-канал Baza.

Встреча между LitEnergy и СКА проходила на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА по прозвищу «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Баста (слева) и Михаил Литвин (справа). Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

В конечном итоге Литвин был задержан на двое суток, на него был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Источник: Telegram_канал Baza
Футбол
Михаил Литвин

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