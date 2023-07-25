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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:25

Сычев считает, что медиафутбол в России утратил изначальное предназначение

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что медиафутбол в России утратил изначальное предназначение.

«В нынешнем виде медиафутбол мне не совсем интересен, — сказал Сычев ТАСС. — Там играют 18-19-летние ребята, которые уже либо закончили, либо близки к завершению карьеры, но еще пытаются что-то доказать. Должна быть другая история — должно играть больше медийных людей. Сейчас все превращается в профессиональный футбол, словно вторая лига».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система «Double Elimination». Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК 2Drots
ФК Амкал
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