Тарасов поделился эмоциями после выхода в финал МФЛ и от попадания в FONBET Кубок России

Сооснователь и игрок медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал, что думает о выходе в финал МФЛ и от попадания в FONBET Кубок России.

«Мы изначально знали, что финалисты МФЛ попадут в Кубок России. Для «Родины Медиа» это было дополнительной мотивацией выйти в финал Медиалиги. У моей команды был большой стимул выиграть в полуфинале, потому что это круто — сыграть в таком большом турнире от РФС. Это круто и для меня, и для других ребят из команды. Но теперь у нас цель выиграть МФЛ», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

«Родина» и 2Drots получат приглашение в FONBET Кубок России на правах финалистов МФЛ, еще одна команда медиалиги получит wild card для участия в турнире.