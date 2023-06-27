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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:17

Тарасов поделился эмоциями после выхода в финал МФЛ и от попадания в FONBET Кубок России

Виктория Кравченко
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Сооснователь и игрок медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал, что думает о выходе в финал МФЛ и от попадания в FONBET Кубок России.

«Мы изначально знали, что финалисты МФЛ попадут в Кубок России. Для «Родины Медиа» это было дополнительной мотивацией выйти в финал Медиалиги. У моей команды был большой стимул выиграть в полуфинале, потому что это круто — сыграть в таком большом турнире от РФС. Это круто и для меня, и для других ребят из команды. Но теперь у нас цель выиграть МФЛ», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

«Родина» и 2Drots получат приглашение в FONBET Кубок России на правах финалистов МФЛ, еще одна команда медиалиги получит wild card для участия в турнире.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-tarasov-dlya-rodiny-media-kruto-sygrat-v-fonbet-kubke-rossii-261759/
Дмитрий Тарасов
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