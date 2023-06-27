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Сегодня, 12:57

Тарасов рассказал, хочет ли он вернуться в профессиональный футбол

Виктория Кравченко
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Игрок медийной команды «Родина» Дмитрий Тарасов рассказал готов ли вернуться в профессиональный футбол. Ранее он выступал в «Локомотиве» и сборной России.

«Готов ли я к возвращению в профессиональны футбол? Я себя чувствую прекрасно. Хороший ход набрала и команда, и я. Поэтому для меня это вызов, мне интересно», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

36-летний Тарасов является воспитанником академии «Спартака». Карьеру он завершил летом 2022 года. В активе футболиста 188 матчей за «Локомотив», 12 голов и десять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-gotov-li-ya-k-vozvrasheniyu-v-professionalny-futbol-ya-sebya-chuvstvuyu-prekrasno-261761/
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