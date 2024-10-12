Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:40

Технический директор медиалиги Кортава — о драке с участием Литвина: «Уверен, все разберутся и сделают выводы из этой ситуации»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Технический директор медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с участием блогера Михаила Литвина.

Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом». Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Михаил Литвин. Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты. Видео

— Кто стал зачинщиком произошедшего?

— Пока не погружался в детали. Надо разобраться и сделать так, чтобы такого больше не происходило. Тяжело сейчас анализировать ситуацию. Уверен, что все разберутся и сделают выводы из этой ситуации. Думаю, все считают, что это недопустимый поступок для лиги. Но надо разобраться в деталях.

— После перерыва на поле не было видно ни Басты, ни Литвина. Что с ними?

— Миша был, он вернулся, хотел пойти на трибуну, но там было очень много народа, поэтому просто ушел за борты. Василий Михайлович частенько посещает первый тайм, но дел много. Поэтому не первый раз, когда вижу его только в первом тайме.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя