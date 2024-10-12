Технический директор медиалиги Кортава — о драке с участием Литвина: «Уверен, все разберутся и сделают выводы из этой ситуации»

Технический директор медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий Кортава в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с участием блогера Михаила Литвина.

Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом». Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

— Кто стал зачинщиком произошедшего?

— Пока не погружался в детали. Надо разобраться и сделать так, чтобы такого больше не происходило. Тяжело сейчас анализировать ситуацию. Уверен, что все разберутся и сделают выводы из этой ситуации. Думаю, все считают, что это недопустимый поступок для лиги. Но надо разобраться в деталях.

— После перерыва на поле не было видно ни Басты, ни Литвина. Что с ними?

— Миша был, он вернулся, хотел пойти на трибуну, но там было очень много народа, поэтому просто ушел за борты. Василий Михайлович частенько посещает первый тайм, но дел много. Поэтому не первый раз, когда вижу его только в первом тайме.