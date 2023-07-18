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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:40

Кузнецов: «В профессиональный футбол тянет, но предложений нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хотел бы он продолжить деятельность в профессиональном футболе.

— Вы стали победителем МКС. С чем эти эмоции сравнимы?

— Сразу вспоминается финал Кубка СССР 1991-го, когда с ЦСКА обыграли «Торпедо». И матчи за испанские клубы против «Реала», «Барселоны». Стадион заполнен, болельщики шумят, поддерживают...

— Тянет вас в профессиональный футбол? В медийном уже все выиграли.

— Конечно, тянет! Но предложений нет. А пока их нет, я здесь.

— Тренеров медийных команд недооценивают?

— Это вопрос к клубным руководителям, которые, видимо, хотят от футбола чего-то другого. Я хочу побеждать и учить ребят показывать красивую игру. Чтобы они росли и играли в лучших командах, — сказал Кузнецов «СЭ».

57-летний специалист возглавляет медиафутбольную команду 2DROTS с лета 2021 года. Ранее он входил в тренерский штаб «Иртыша», «Рубина» и «Нижнего Новгорода». В прошлом году Кузнецов около месяца возглавлял «Металлург-Видное»

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
0
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