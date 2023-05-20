Тренер 2DROTS раскрыл детали подписания бывшего игрока сборной России Канунникова

Главный тренер медиафутбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о включении экс-нападающего сборной России Максима Канунникова в заявку команды.

«Пока у нас только устная договоренность с Канунниковым. Мы не знаем, как он будет играть, потому что Максим живет и работает в Питере. Сейчас он находится в Турции. Договорились, что к четвертьфиналу будем разговаривать. Из Питера тяжело же ездить. Плюс он долгое время не играл. Думаю, что сможем привести его в форму. Хотя знаю его хорошо, это профессионал. Если Максим будет в форме, он реально нам поможет», — сказал Кузнецов «СЭ».

Канунников дебютировал за основную сборную России в 2014 году. На счету 31-летнего форварда 12 матчей в составе национальной команды.

Ранее Канунников выступал за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин», «СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов».