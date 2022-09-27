Тренер «Эгриси» рассказал о своих методах работы

Антон Попов, главный тренер медийного футбольного клуба «Эгриси», рассказал об обучении, которое проходил в Португалии.

«Система в том, что ты тренируешь то, что необходимо в игре. Звучит легко. Но весь твой тренировочный процесс построен на фокусе на отдельных принципах игры. Ты не тренируешь отдельно физику — команда не бегает. Все в игровой форме. Ты не делаешь занятий в тренажерном зале. Все эти компоненты ты упаковываешь в упражнения, направленные на развитие в игре, — рассказал Попов в интервью «Газете.Ru».

«Эгриси» выступает в группе В Медийной футбольной лиги. После двух туров команда под руководством Попова набрала одно очко.