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Медиалига (МКС)

27 сентября, 19:40

Тренер «Эгриси» рассказал о своих методах работы

Иван Шитик
Корреспондент

Антон Попов, главный тренер медийного футбольного клуба «Эгриси», рассказал об обучении, которое проходил в Португалии.

«Система в том, что ты тренируешь то, что необходимо в игре. Звучит легко. Но весь твой тренировочный процесс построен на фокусе на отдельных принципах игры. Ты не тренируешь отдельно физику — команда не бегает. Все в игровой форме. Ты не делаешь занятий в тренажерном зале. Все эти компоненты ты упаковываешь в упражнения, направленные на развитие в игре, — рассказал Попов в интервью «Газете.Ru».

«Эгриси» выступает в группе В Медийной футбольной лиги. После двух туров команда под руководством Попова набрала одно очко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/09/27/18663943.shtml
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