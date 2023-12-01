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Сегодня, 17:55

Курбанов: «Медиафутбол покушается на любовь и внимание зрителя»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Тренер сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов поделился мнением о матче команды МФЛ против сборной первой лиги, который пройдет 1 декабря в Махачкале на «Анжи Арене».

«В любом случае, это спорт, это футбол — хотелось бы выиграть. Вопрос в другом: нужна ли эта победа во что бы то ни стало? Думаю, да. Ворвался в пространство профессионального футбола и иногда покушается на любовь и внимание зрителя, который не следит за МФЛ. Безусловно, хочется отщипнуть этот кусочек и выставить медийный футбол в статусе, который показывает, что и у нас умеют играть на достаточно хорошем уровне», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Под руководством Курбанова московский «Титан» стал чемпионом Медийной футбольной лиги в 2023 году.

Источник: Газета.Ru
Футбол
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