Дмитрий Черышев: «Медиалига — это неправильно»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о Медиалиге.

«Есть профессиональный, есть непрофессиональный футбол. Вам нравится матч, где, по-моему, одна драка была или две, где Алан Гатагов бегает, а рядом с ним стоят болельщики, которые кричат, высказывают и еще что-то делают, когда они находятся вокруг поля? Вам это нравится? Мне это не нравится. Может быть, это красиво, может быть, вам это интересно, но для меня это неправильно. Тогда это должно быть просто как шоу и все, но не более того. Медиалига — это неправильно», — цитирует Черышева Legalbet.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не считает Медиалигу конкурентом премьер-лиги.