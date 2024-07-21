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Сегодня, 14:09

В ФК «10» сообщили о разговоре с Дзюбой по возможному сотрудничеству

Сергей Жуков
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
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Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может перейти в медийную команду.

Ранее об этом сообщало издание Legalbet.

«Дзюба сделал нам предложение. Мы ушли думать», — сказал Чирин «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. 35-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Артем Дзюба
Футбол
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12
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