Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:30

В ФК «10» заявили, что Рыбус будет получать меньше полумиллиона рублей в месяц

Telegram Дзен

Директор медиафутбольного клуба «10» Александр Чирин в комментарии «СЭ» раскрыл финансовые условия контракта польского защитника Мацея Рыбуса.

«В наших переговорах вопрос денег был совсем не приоритетным. Сторона Мацея даже не запрашивала каких-то определенных денег, принципиально важны были режим и условия, в которых будет работать футболист. Зарплата больше полумиллиона рублей в месяц? Нет, конечно! Его зарплата не выходит за рамки возможностей нашего клуба, никаких эксклюзивных условий для Мацея выделено не было. Опять же, деньги приоритетом не были», — сказал Чирин «СЭ».

35-летний Рыбус ранее играл за «Рубин», который покинул в июле 2024 года. За казанский клуб поляк провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также Рыбус известен по выступлениям за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и французский «Лион».
Во вторник, 1 октября, было объявлено о его переходе в медиафутбольную команду «10».

(Дарик Агаларов)

Мацей Рыбус
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни
Народный артист России Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет
Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография
Общественники предлагают запретить двойное гражданство в России
Сегодня
Вчера
Неделя