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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:25

В Госдуме допустили введение Fan ID на матчах Медиалиги после драки с Литвиным

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» оценил возможность введения Fan ID на матчах Медиалиги после инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

Во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом» известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

«Надо внимательно подумать. Сейчас все может быть, времена неспокойные. Понимаете, массовые мероприятия находятся под ответственностью организаторов. Если они готовы справиться с такими возможными инцидентами, которые могут произойти на стадионе, то хорошо. А если же нет, то все равно ответственность лежит на организаторах, ведь так это по нашему законодательству», — сказал Свищев «СЭ».

Денис Сафронов

Дмитрий Свищев

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