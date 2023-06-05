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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:19

В Госдуме считают, что за медиафутболом будущее

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий поделился с «СЭ» поделился впечатлениями от матча медиафутбольных команд «Народная команда» — «Бей Беги» (0:1).

«Сегодня была совершенно замечательная атмосфера. Лично для меня это ново. Очень необычное спортивное событие. Современная, модная подача. Мне очень понравилось, как воспринимали это болельщики. Столько звезд, столько молодежи, столько знаменитейших людей. Поздравляю ребят из футбольной Медиалиги. Это большое достижение. Сегодня я был впервые на таком матче очно, обычно я следил за этим в СМИ. Энергетика очень позитивная. Я считаю, что за медиафутболом есть будущее. Любой спорт должен развиваться со временем. За этим будущее, а как будущее может не понравиться?» — сказал Свищев «СЭ».

Свищев добавил, что не считает, что таких эмоций не хватает в РПЛ.

«Я бы не сказал, что в РПЛ не хватает таких эмоций. Все зависит от матча, от места проведения, от настроения, от погоды. Есть матчи в РПЛ, которые по энергетике очень мощные, а есть скучные. Поэтому я бы не стал сравнивать. Я считаю, что много факторов влияет сейчас на посещаемость. Может не совсем до футбола. Сегодня было 11 тысяч человек. Неплохой показатель для матча в понедельник. Но тут влияют блогеры, звезды, легенды. У ребят бывает 20-25 тысяч. Это уникальные показатели. У медиалиги большое будущее. Все, что мощно, нестандартно — привлекает зрителей», — добавил Свищев.

В составе «Народной команды» выступают бывшие футболисты «Спартака», а президентами «Бей Беги» являются нынешние игроки красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев.

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