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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:57

Президент медиалиги: «Готовы встретить Мизулину с почетом и уважением! Предоставим лучшие места на бровке»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос про общение с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

«Екатерина Михайловна обеспокоена все-таки Мишиным поведением. Мы достаточно давно знакомы и наш проект ей известен. Это не секрет. Всегда рады видеть ее у нас на матчах. Приглашали и на финал, и на Лужники 1 сентября. Сейчас последний тур, большие матчи. Каждый раз приглашаем. Все-таки надеемся, что она придет, увидит. Воочию с нами познакомится не только лично, но и непосредственно с продуктом», — сказал Осипов «СЭ».

Президент медиалиги также высказался о приглашении Мизулиной на ближайшие матчи.

«Всегда ждем разных гостей. Сами знаете, что все, кто к нам приходят, в хорошем смысле остаются неравнодушными. Как господин Свищев, который приходил на матч «Бей Беги» против «Народной», так и надеемся, что господа Мизулина, которая к нам заглянет либо в субботу на «Москвиче», либо в воскресенье в Новогорске. , либо на одном из матчей плей-офф окажется. На бровке? Конечно, на бровке! Там самое живое и интересное! Особый прием для Мизулиной? Наших гостей мы снабжаем лучшими местами на стадионе, например, на бровке. Если инфраструктура позволяет, у нас в распоряжении есть ложа. Готовы будем встретить с почетом и уважением!» — добавил Осипов.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о желании посетить матч Медиалиги после инцидента с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

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