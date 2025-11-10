Видео
Медиалига (МКС)

10 ноября, 13:35

В РФС привели «Амкал» в пример и оценили его медийные перформансы в Кубке

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» оценил медийную активность «Амкала» в FONBET Кубке России.

«Я отношусь к этому как к интересной, неплохой идее, которая во второй раз будет уже заезженной. Как идея, которая привлекает внимание к клубу и к футболу, — она неплохая. И сделана, на мой взгляд, достаточно качественно. Нельзя сказать, что это сделано крайне плохо. Молодцы. С точки зрения того, что такие хайповые штуки глобально и надолго привлекают внимание к турниру и к игре, — скорее нет. Это ситуативные моменты.

Постоянная работа с болельщиками и качественная организация соревнований привлекают внимание к любому виду спорта. В этом году мы специально в рамках Кубка России помогали регионам организовывать матч-дэй для соревнований с участием любительских команд, клубов Второй лиги, Первой лиги. Средняя посещаемость была всегда в районе 10 000 человек. В Саранске матч любительских команд собрал 17 000 человек. При качественной организации, причем не требующей значительных финансовых затрат и усилий, можно показывать совершенно другой образ футбола. Вот этим нужно заниматься. Пример «Амкала» и РФС демонстрирует то, как можно работать», — сказал Митрофанов «СЭ».

Павел Подкользин и&nbsp;Василий Гончаров.«Амкал» побил сразу два рекорда: за него сыграли самый высокий и самый юный футболисты в истории Кубка России

Клубы медиалиги с сезона-2022/23 участвуют в FONBET Кубке России.

«Амкал» покинул турнир на стадии четвертого раунда, уступив «Енисею» (1:2).

