В РФС привели «Амкал» в пример и оценили его медийные перформансы в Кубке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» оценил медийную активность «Амкала» в FONBET Кубке России.

«Я отношусь к этому как к интересной, неплохой идее, которая во второй раз будет уже заезженной. Как идея, которая привлекает внимание к клубу и к футболу, — она неплохая. И сделана, на мой взгляд, достаточно качественно. Нельзя сказать, что это сделано крайне плохо. Молодцы. С точки зрения того, что такие хайповые штуки глобально и надолго привлекают внимание к турниру и к игре, — скорее нет. Это ситуативные моменты.

Постоянная работа с болельщиками и качественная организация соревнований привлекают внимание к любому виду спорта. В этом году мы специально в рамках Кубка России помогали регионам организовывать матч-дэй для соревнований с участием любительских команд, клубов Второй лиги, Первой лиги. Средняя посещаемость была всегда в районе 10 000 человек. В Саранске матч любительских команд собрал 17 000 человек. При качественной организации, причем не требующей значительных финансовых затрат и усилий, можно показывать совершенно другой образ футбола. Вот этим нужно заниматься. Пример «Амкала» и РФС демонстрирует то, как можно работать», — сказал Митрофанов «СЭ».

Клубы медиалиги с сезона-2022/23 участвуют в FONBET Кубке России.

«Амкал» покинул турнир на стадии четвертого раунда, уступив «Енисею» (1:2).