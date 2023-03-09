Дьяков — о медиалиге: «Я тут не ради денег»

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков, выступающий сейчас за «БроукБойз», в интервью «СЭ» рассказал о зарплатах в медиалиге.

— Правда, что ваша зарплата в «БроукБойз» — 400 тысяч рублей?

— Нет-нет, гораздо меньше. Премиальные вообще копеечные. Я тут не ради денег. Просто люблю футбол, которому отдал всю жизнь. Так почему бы не подвигаться в свое удовольствие? Да еще в хорошей компании. В «Броуках» знакомых хватает — Сергей Давыдов, Антон Соснин, Георгий Тигиев, Арсений Логашов...

Конечно, есть в «медийке» команды, где игрокам платят по 250-300 тысяч. Плюс отдельные деньги тем, кто постоянно участвует в съемках. Это истинные блогеры, у них куча подписчиков на YouTube. Для таких ребят именно продакшен — основной источник дохода. У звезд, которых тоже привлекают в МФЛ, свои договоренности. Например, летом один матч за нашу команду провел Евгений Плющенко. На каких условиях, я не в курсе.