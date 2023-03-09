Дьяков: «Молодым бежать в медиалигу не советую. Пока есть возможность играть на высоком уровне — цепляйтесь»

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков, выступающий сейчас за «БроукБойз», в интервью «СЭ» сравнил зарплаты в медиалиге и втором дивизионе.

— Пара советов профессиональному футболисту, которого зовут в медиалигу, но он сомневается — идти или нет.

— Начнем с того, что сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги! Средние зарплаты там — от 25 до 50 тысяч рублей. С «медийкой» и близко не сравнить.

В такой ситуации задаешься вопросом — зачем месяцами корячиться на сборах, проводить двухразовые тренировки, колесить на автобусе по стране, когда есть МФЛ? Где финансовые условия намного лучше — при этом живешь дома, никаких сборов, тренируешься три-четыре раза в неделю.

Но! Если у тебя жена, дети, в свои 26-27 давно болтаешься во втором дивизионе без особых перспектив — тогда прямая дорога в МФЛ. А вот молодым бежать туда не советую. В «медийку» вы всегда успеете. Пока есть возможность играть на высоком уровне — цепляйтесь за нее до конца, не убивайте собственную мечту. Потому что из медиалиги в РПЛ точно не попадешь. Из второй или первой — вполне реально.