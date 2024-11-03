Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:15

VK Видео покажет финал Кубка медиалиги между «Амкалом» и 2Drots

Telegram Дзен

VK Видео покажет трансляцию финала Кубка медийной футбольной лиги, в котором сыграют «Амкал» и 2Drots.

Финальный матч состоится 9 ноября на стадионе «Газпром Арена».

В полуфиналах нового кубкового турнира 2Drots победили «Родину Медиа», в «Амкал» переиграл клуб «Титан».

«Амкал» и 2Drots являются первыми медийными клубами в истории, а болельщики называют их дерби «главной битвой медиафутбола в России». Клубы уже встречались в этом розыгрыше Кубка медиалиги — в первом туре группового этапа победу с минимальным счетом 1:0 одержала команда 2Drots.

ФК 2Drots
ФК Амкал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Финляндия направила ноту из-за порчи забора посольства в Москве
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Сегодня
Вчера
Неделя