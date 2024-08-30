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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:20

VK Видео покажет матчи нового кубкового турнира Winline медийной футбольной лиги

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Пользователи VK Видео увидят новый кубковый формат медийной футбольной лиги в прямом эфире.

На платформе пройдут трансляции более 80 матчей нового турнира.

Пользователи VK Видео увидят трансляций матчей, обзоры, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики будут размещены в официальном сообществе медиалиги, а также на платформе VK Видео — в специальной вкладке «Медиалига» раздела «Спорт».

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