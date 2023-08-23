VK Видео покажет все матчи четвертого сезона Winline Медийной футбольной лиги

VK Видео и Winline Медийная футбольная лига подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе пройдут прямые трансляции 68 матчей нового сезона, в котором примут участие известные спортсмены, популярные музыканты, блогеры и другие селебрити.

Четвертый футбольный сезон Winline Медийной футбольной лиги стартует 2 сентября.

В нем примут участие 20 команд: 2DROTS, «Амкал», «Родина Медиа», Goats, «Народная команда», «Эгриси», Broke Boys, «Титан», «Бей Беги», Fight Nights, «Матч ТВ», BUS, «Сахалинец», ФК 10, «Дружина», «Деньги»; еще четыре команды присоединятся после стыковых матчей.

Пользователи VK Видео увидят 68 прямых трансляций, обзоры матчей, включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами основных ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. VK Видео эксклюзивно покажет финал четвертого сезона Winline Медийной футбольной лиги.