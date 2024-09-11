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Сегодня, 07:29

Обухов: «В команде все посмеялись над словами Галицкого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий медийного клуба ФК «10» Владимир Обухов рассказал, как команда отреагировала на слова президента «Краснодара» Сергея Галицкого, который назвал их «клоунами».

«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне. Многие играли во Второй лиге, кто-то в ФНЛ, а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов», — цитирует «РБ Спорт» Обухова.

В субботу, 7 сентября, ФК «10» в товарищеском матче проиграл «Краснодару» — 2:4.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Обухов
Футбол

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