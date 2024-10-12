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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:50

Жирков — о драке с участием Литвина: «Такого не должно происходить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России и игрок ростовского СКА, выступающего в медиалиге, Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с участием блогера Михаила Литвина.

«Драки бывают и в профессиональном спорте. Разве нет? Футболисты дерутся между собой и болельщики выбегают. Все было и в российском футболе, и везде. Но, конечно, такого происходить не должно. Стюарды и полицейские должны действовать», — сказал Жирков «СЭ».

Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Юрий Жирков
ФК СКА (Ростов-на-Дону)

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