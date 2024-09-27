Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:47

Защитник «Амкала» Имаев о критике Медиалиги: «Не думаю, что кто-то может и должен ставить себя выше других»

Telegram Дзен

Защитник «Амкала» Руслан Имаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику со стороны футболистов РПЛ в адрес медиалиги.

«Конечно, такое задевает, потому что мы тоже люди. Да, кто-то из нас не дорос до уровня РПЛ, но, тем не менее, в медиалиге есть футболисты, которые там участвовали. Мы все равно все играем в одну любимую игру, поэтому мы все равны. Я не думаю, что кто-то может и должен ставить себя выше других», — сказал Имаев «СЭ».

Ранее голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев называл «бредом сумасшедшего» участие медийных команд в FONBET Кубке России, а полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что не считает медиалигу футболом.

Денис Сафронов

ФК Амкал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Сегодня
Вчера
Неделя