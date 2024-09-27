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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:56

Защитник «Амкала» Имаев заявил, что сборная Медиалиги смогла бы дать бой сборной России

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Защитник «Амкала» Руслан Имаев поделился с «СЭ» мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и медиалиги.

«Конечно, хотел бы это увидеть. Это было бы очень интересно и стало бы большущим прогрессом для медиалиги. Еще больше людей узнало бы о ней. Да и я не думаю, что в таком матче игра бы шла в одну калитку, потому что в медиалиге есть боеспособные футболисты, которые, если их вызовут, смогут дать бой сборной. Такая игра стала бы праздником хорошего футбола», — сказал Имаев «СЭ».

Защитник «Амкала» также оценил шансы проведения данного матча.

«Мне кажется, что, при нынешних условиях изоляции нашей сборной, можно найти время и сыграть такой матч», — добавил Имаев.

Ранее в РФС не исключили вариант с проведением матча между сборной России и командой Медиалиги.

В сентябре сборная России разгромила национальную команду Вьетнама в контрольном поединке со счетом 3:0.

Денис Сафронов

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