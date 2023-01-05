Джикия назвал главных персонажей в медиалиге

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» объяснил, зачем он и Александр Соболев создали собственную команду в медиалиге.

«Это прикольно! Хоть это и хобби, но какой-никакой опыт владения футбольной командой. Расходы, зарплаты, штаб — все как в Football Manager. Достаточно интересный опыт. При этом мы с Александром прекрасно понимаем, что наша основная работа — «Спартак». И результаты «Спартака» определяют нашу активность в медиафутболе: если бы что-то было не так, мы бы не смогли уделять этому столько времени»

Также Джикия назвал ключевых персонажей в медиалиге.

«Давыдов — легенда, это не обсуждается! Когда я впервые пришел на медиалигу, играли «Броуки» и «На спорте». Тогда Егоров как раз кинул деньги — их пара с Райзеном, конечно, сумасшедшая! Хотя сейчас они успокоились. Интересно, почему? Выделил бы их. Я еще видел несколько видео, как Кузнецов орет на молодого Крапа...», — добавил Джикия.

Игроки «Спартака» и сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия создали команду для выступления в медийной футбольной лиге. Она получила название ФК «Бей Беги».

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