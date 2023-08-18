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Сегодня, 09:32

«Зенит» и «Црвена Звезда» прошли групповой этап UTLC CUP без потерь

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Из четырех полуфиналистов международного юношеского турнира, проходящего в Москве, три будут представлять Россию.

В четверг на соревнованиях UTLC CUP финишировал групповой этап, который со стопроцентным результатом прошли две команды. В группе В первое место оспаривали «Локомотив» и «Зенит», но особой борьбы не получилось. Петербуржцы, выигравшие два предыдущих матча с одинаковым счетом 5:0, и на этот раз учинили сопернику разгром. Правда, забили на мяч меньше. Уже на второй минуте Егор Потапенко открыл счет с 11-метрового, и в дальнейшем «Зенит» не дал усомниться в своем превосходстве.

Невероятной развязкой смог похвастаться другой матч в этом квартете. «Фенербахче» в споре за право сыграть за пятое место до последней минуты обыгрывал «Астану». Но казахстанская команда сумела сравнять счет благодаря удару Амандыка Хамидуллина со штрафного в компенсированное время. А затем оказалась сильнее в серии 11-метровых.

В самом интересном матче дня ЦСКА и минское «Динамо» в очной борьбе оспаривали второе место в полуфинале от группы А. Армейцы открыли счет в первой же атаке, а к восьмой минуте вели два мяча. К чести белорусских футболистов, они не бросили бороться. После перерыва «Динамо» дважды сокращало разрыв в счете, но ЦСКА оба раза молниеносно восстанавливал статус-кво. Теперь красно-синие сыграют в полуфинале с «Зенитом», а минчане разыграют пятое место с «Астаной».

А «Локомотиву» в соперники по полуфиналу досталась «Црвена Звезда», не без труда переигравшая в заключительном туре турецкий «Фатих Карагюмрюк». Действующие обладатели трофея уже гарантировали себе первое место в группе, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением и сломили его лишь незадолго до конца.

Международный турнир UTLC CUP для игроков не старше 14 лет проходит с 15 по 19 августа. Трансляции игр можно посмотреть на платформе социальной сети «ВКонтакте». А также на официальном YouTube-канале The Game Agency Pro.

«Спорт-Экспресс» является официальным информационным партнером турнира"

UTLC CUP-2023

Группа А

«Фатих Карагюмрюк» — «Црвена Звезда» — 0:1 (0:0)

Гол: Чукич, 55.

ЦСКА — «Динамо» — 4:2 (2:0)

Голы: Каленов, 1. Грачев, 8. Шакая, 47. Зубакин, 54 — Ясточкин, 45. Свирский, 52.

Группа В

«Фенербахче» — «Астана» — 1:1 (0:0), по пенальти 6:7

Голы: Феттаоглу, 46 — Хамидуллин, 60.

«Локомотив» — «Зенит» — 0:4 (0:2)

Голы: Потапенко, 2 (с пенальти). Иванов, 22. Салихов, 32. Лебедев, 48.

Пятница, 18 августа

Полуфиналы

15.30 «Црвена Звезда» — «Локомотив»

16.40 ЦСКА — «Зенит»

За 7-е место

17.50 «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»

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