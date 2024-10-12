Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

Все из-за кричалок болельщиков.

В седьмом туре медийного Кубка лиги встречались команды блогера Михаила Литвина LitEnergy и рэпера Басты «СКА-Ростов». В конце первого тайма игру приостановили из-за драки, которая вспыхнула около трибун стадиона «Москвич».

С чего все началось

Конфликт спровоцировали скандирования болельщиков. Поклонники LitEnergy начали выкрикивать ругательства в адрес соперника, после чего включились фанаты СКА. С трибун полились оскорбительные слова в том числе про Литвина, которые было четко слышно даже во время трансляции. Блогер сразу отреагировал на это и отправился к трибуне ростовчан выяснять отношения. Недолго думая, он ударил одного из фанатов.

В результате началась потасовка, а игру пришлось остановить. К месту конфликта сразу направился Баста, вставший на защиту своих болельщиков. Василий пытался объяснить Михаилу, что фанаты дончан действовали в ответ на оскорбительные кричалки болельщиков LitEnergy, и это нормально в рамках футбола. Вокруг мужчин собралось огромное количество охраны, операторов и даже болельщиков СКА, один из которых звучно ударил блогера в голову. Чтобы поговорить без свидетелей, Литвин и Баста отошли к пустым трибунам.

«Мы на стадионе находимся, болельщики кричат то, что кричат. Мишань, подойди ко мне: скажи, что не так. А ты подошел и человека ударил в лицо. Я — болельщик «СКА-Ростов», ваши болельщики кричат оскорбления, как это называется?» — объяснял свою позицию музыкант.

Михаил Литвин (справа) бьет фаната. Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»

Чем закончился конфликт

Президент Медиалиги Николай Осипов оперативно отреагировал на инцидент. Он заявил, что Литвину может грозить длительный бан.

«Я все не видел, но того, что посмотрел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться, само собой.

Это же идиотизм, то, что мы видим. Я думаю, это очевидно. Та реакция, которая последует, будет максимально справедлива, мне кажется, и по делу. Будем разбираться, Какой смысл сейчас по горячим следам? Мы же все понимаем, что смысл один. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознает», — приводит слова Осипова Telegram-канал «Крысева».

Своим мнением по произошедшему поделился и президент медийной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров. Он в драке не увидел ничего страшного.

«Если мы рассматриваем это в рамках шоу, то в том же поп-ММА и других популярных передачах такое происходит, и на этом собираются большие просмотры. Туда приходят большие люди, чтобы смотреть эти мероприятия. Сегодня что-то подобное произошло в медийном футболе с участием Басты и Литвина, не самых последних, а даже одних из самых популярных людей страны. Особо каких-то выводов тут не сделать, потому что вряд ли Литвин нанес серьезное повреждение. Будет ли заведено уголовное дело, это вряд ли, так как не за что там его особо заводить. Тут вопрос в том, повлияет ли этот инцидент в будущем на Медиалигу и будет ли подобное регулироваться», — сказал Егоров «СЭ».

Михаил Литвин (справа). Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»

Кто выиграл матч

Встреча закончилась минимальной победой LitEnergy. Единственный гол уже во втором тайме вонзил Константин Морозов. Полузащитник прошил ворота «СКА-Ростов» мощнейшим ударом с лета из-за штрафной в касание — мяч попал в девятку без шансов для вратаря Александра Шеплякова. Морозов отличился в третий раз за семь игр Кубка лиги.

В составе ростовчан с первых минут на поле вышел Денис Глушаков, который имеет контракт с «Химками», но получает игровую практику в медийном футболе. Руководство подмосковной команды разрешило ему выступать за «СКА-Ростов».

«Спросил у руководства, могу ли я выступать в Медиалиге в это время? Сказали: «Можешь, никаких проблем нет». Клуб дал разрешение, так что поиграю в «СКА-Ростов». Когда-то я был связан с этим клубом», — сказал Глушаков «СЭ».