Сегодня, 12:00
— Вы стали победителем МКС. С чем эти эмоции сравнимы?
— Сразу вспоминается финал Кубка СССР 1991-го, когда с ЦСКА обыграли «Торпедо». И матчи за испанские клубы против «Реала», «Барселоны». Стадион заполнен, болельщики шумят, поддерживают...
— Тянет вас в профессиональный футбол? В медийном уже всё выиграли.
— Конечно, тянет! Но предложений нет. А пока их нет, я здесь.
— Тренеров медийных команд недооценивают?
— Это вопрос к клубным руководителям, которые, видимо, хотят от футбола чего-то другого. Я хочу побеждать и учить ребят показывать красивую игру. Чтобы они росли и играли в лучших командах.
— Испанский журналист Луис Кортес недавно назвал Валерия Карпина лучшим из россиян, выступавших в ла лиге. Согласны?
— Конечно! Валера здорово играл. Да и Мостовой был хорош! Тогда там была целая плеяда российских футболистов. Это ведь о чем-то говорит? А сегодня их сколько в Европе?
— Сейчас в «Гавр» перебрался Кузяев. Верите, что у него получится?
— Надо подождать. Он уехал в клуб, который только вышел из второго дивизиона. Но если Кузяев себя проявит, пойдет дальше!
— На примере Кузяева мы видим, что наши футболисты могут уезжать за границу — было бы желание...
— Начиная с десятых годов россияне, которые отправлялись в Европу, теряли в деньгах. Платят меньше, а налоги больше — 46 процентов. Здесь же можно не бегать, налог всего 13 процентов, при этом ты дома. Когда я уезжал, получал за границей раз в пятьдесят больше, чем в ЦСКА!
— Ничего себе.
— А сейчас больше платят в России. Теперь люди выбирают деньги, а нам хотелось играть! В Европе атмосфера футбольная. Ты только о нем и думаешь.
— В Испании вас еще помнят?
— Конечно! Меня встречают в аэропорту, сразу везут на стадион. Сижу в ВИП-ложе, общаюсь с президентом «Эспаньола», бывшими футболистами сборной Испании. Это здесь, в ЦСКА, меня не любят, а многие болельщики вообще знают только как тренера 2DROTS.
— Самый статусный человек в Испании, с которым общаетесь по сей день?
— Христо Стоичков. Он сейчас в Болгарии, а лет десять назад даже хотел в России поработать спортивным директором. Не помню, какой клуб это мог быть. Христо — топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли.
— Могли сходить вместе в ресторан?
— Нет. Но если виделись там — сидели, болтали. Еще Рауля Тамудо знаю, Ивана Де ла Пенью. Они тоже играли за «Эспаньол».
— Теперь в Испании своя медиалига. Хотели бы попробовать силы с Пике и Роналдиньо?
— Конечно, было бы интересно! Там одни звезды сейчас. А представляете, если бы они приехали сюда? Столько народа пришло бы! К этому надо стремиться!
— Самое неожиданное, что с вами случилось в Испании?
— Помню, как пьяным сдавал на права. Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в восемь утра, а уже в девять меня ждал инструктор!
— Что вы пили в тот вечер?
— Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» — «Да я 15 лет за рулем!»
— Инструктор — ваш приятель?
— Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл.
— Популярность часто помогала?
— Постоянно! В Испании узнавали на дорогах. Даже если я был без прав — отпускали. Как-то в Бильбао рано утром повез товарища в аэропорт, меня тормознули полицейские. Подходят к машине: «О, русский! Давай, проезжай...»
— Болельщики ЦСКА расстроены историей с Марио Фернандесом.
— Руководители клуба сами виноваты. Кто им не давал заплатить деньги за Марио?
— Как Гинер мог такое допустить?
— Даже не хочу об этом говорить. Мне неинтересно. Это их проблемы.
— Фернандес — легенда ЦСКА. И вдруг выбирает «Зенит»...
— Считайте его легендой дальше.
— Вы другого мнения?
— Никогда не считал Фернандеса легендой.
— Почему? Он в ЦСКА провел много лет.
— И что?
— Даже за сборную России играл.
— Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и все.