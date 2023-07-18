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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:00

«В Испании пьяным сдавал на права!» Кузнецов — о друзьях из ла лиги, переходе Фернандеса в «Зенит» и приоритетах российских футболистов

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов и Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На «ВТБ Арене» прошел финал МКС. Победителем турнира стала команда 2DROTS во главе с Дмитрием Кузнецовым. Сразу после финального свистка «СЭ» пообщался с экс-защитником ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России.

Из профессионального футбола предложений нет

Вы стали победителем МКС. С чем эти эмоции сравнимы?

— Сразу вспоминается финал Кубка СССР 1991-го, когда с ЦСКА обыграли «Торпедо». И матчи за испанские клубы против «Реала», «Барселоны». Стадион заполнен, болельщики шумят, поддерживают...

— Тянет вас в профессиональный футбол? В медийном уже всё выиграли.

— Конечно, тянет! Но предложений нет. А пока их нет, я здесь.

— Тренеров медийных команд недооценивают?

— Это вопрос к клубным руководителям, которые, видимо, хотят от футбола чего-то другого. Я хочу побеждать и учить ребят показывать красивую игру. Чтобы они росли и играли в лучших командах.

Общаюсь со Стоичковым

— Испанский журналист Луис Кортес недавно назвал Валерия Карпина лучшим из россиян, выступавших в ла лиге. Согласны?

— Конечно! Валера здорово играл. Да и Мостовой был хорош! Тогда там была целая плеяда российских футболистов. Это ведь о чем-то говорит? А сегодня их сколько в Европе?

— Сейчас в «Гавр» перебрался Кузяев. Верите, что у него получится?

— Надо подождать. Он уехал в клуб, который только вышел из второго дивизиона. Но если Кузяев себя проявит, пойдет дальше!

— На примере Кузяева мы видим, что наши футболисты могут уезжать за границу — было бы желание...

— Начиная с десятых годов россияне, которые отправлялись в Европу, теряли в деньгах. Платят меньше, а налоги больше — 46 процентов. Здесь же можно не бегать, налог всего 13 процентов, при этом ты дома. Когда я уезжал, получал за границей раз в пятьдесят больше, чем в ЦСКА!

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. «Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ

— Ничего себе.

— А сейчас больше платят в России. Теперь люди выбирают деньги, а нам хотелось играть! В Европе атмосфера футбольная. Ты только о нем и думаешь.

— В Испании вас еще помнят?

— Конечно! Меня встречают в аэропорту, сразу везут на стадион. Сижу в ВИП-ложе, общаюсь с президентом «Эспаньола», бывшими футболистами сборной Испании. Это здесь, в ЦСКА, меня не любят, а многие болельщики вообще знают только как тренера 2DROTS.

— Самый статусный человек в Испании, с которым общаетесь по сей день?

— Христо Стоичков. Он сейчас в Болгарии, а лет десять назад даже хотел в России поработать спортивным директором. Не помню, какой клуб это мог быть. Христо — топ-футболист! Да в те времена я со всеми игроками «Барселоны» пересекался, в том числе с Куманом и Лаудрупом. Все-таки в одном городе играли.

— Могли сходить вместе в ресторан?

— Нет. Но если виделись там — сидели, болтали. Еще Рауля Тамудо знаю, Ивана Де ла Пенью. Они тоже играли за «Эспаньол».

— Теперь в Испании своя медиалига. Хотели бы попробовать силы с Пике и Роналдиньо?

— Конечно, было бы интересно! Там одни звезды сейчас. А представляете, если бы они приехали сюда? Столько народа пришло бы! К этому надо стремиться!

Жерар Пике и&nbsp;другие лица испанской медиалиги Kings League. В Испании создали свою медиалигу. Президент — Пике, а в командах — настоящие легенды

— Самое неожиданное, что с вами случилось в Испании?

— Помню, как пьяным сдавал на права. Российские-то у меня были, но испанские тоже получать пришлось. Это была вообще жопа! Мы закончили чемпионат. А на следующий день экзамен. Я вернулся домой в восемь утра, а уже в девять меня ждал инструктор!

— Что вы пили в тот вечер?

— Виски. Сажусь в машину, инструктор спрашивает: «Ты че?» А я просто очечки надел. Спокойно проехал метров сто. Слышу: «Ты хорошо водишь...» — «Да я 15 лет за рулем!»

— Инструктор — ваш приятель?

— Нет, но он знал, кто я. Экзамен был в Витории, я тогда за «Алавес» играл.

— Популярность часто помогала?

— Постоянно! В Испании узнавали на дорогах. Даже если я был без прав — отпускали. Как-то в Бильбао рано утром повез товарища в аэропорт, меня тормознули полицейские. Подходят к машине: «О, русский! Давай, проезжай...»

Фото ФК «Зенит»

Никогда не считал Марио легендой

— Болельщики ЦСКА расстроены историей с Марио Фернандесом.

— Руководители клуба сами виноваты. Кто им не давал заплатить деньги за Марио?

— Как Гинер мог такое допустить?

— Даже не хочу об этом говорить. Мне неинтересно. Это их проблемы.

— Фернандес — легенда ЦСКА. И вдруг выбирает «Зенит»...

— Считайте его легендой дальше.

Марио Фернандес. «Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь говорим «прощай». Фернандес и ЦСКА окончательно разругались

— Вы другого мнения?

— Никогда не считал Фернандеса легендой.

— Почему? Он в ЦСКА провел много лет.

— И что?

— Даже за сборную России играл.

— Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и все.

Футбол
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
2
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