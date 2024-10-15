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Медиалига (МКС)

Скандалы

Сегодня, 16:15

Очередной скандал в медиалиге — пьяный игрок ударил официантку. Он все отрицает

Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Егор Сергеев
Футболист «Родины-Медиа» Даниил Крапивников ударил официантку
Даниил Крапивников ударил официантку.
Фото скриншот из видео, соцсети
Telegram Дзен
Неприятный инцидент.

Футболист «Родины-Медиа» Даниил Крапивников (Крап) впал в немилость общественности после празднования победы над «ФК 10» в московском баре. Игрока обвинили в том, что он ударил официантку.

Что произошло

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 14 октября 21-летний футболист, находясь в нетрезвом виде, распустил руки и ударил официантку в живот прямо перед уходом из заведения.

Также появилось видео, на котором Крапивников якобы бьет девушку, после чего она наклоняется вниз к полу от боли.

Глава медиалиги и сам Даниил выступили с опровержением

В своем посте в соцсетях Крап намекнул на то, что был пьян. Однако, по его словам, он просто потерял равновесие и наступил девушке на ногу.

«Не верьте СМИ! По ситуации с официанткой: состояние у меня там было такое себе, но никого я не бил — на самом деле я просто оступаюсь и наступаю ей на ногу, это видно на видео, в моменте она держится за ногу! А между наступом кому-то на ногу и ударом — огромная разница», — написал футболист в своем Telegram-канале.

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» заявил, что связался с пострадавшей официанткой. Она подтвердила — Крапивников действительно ее не бил.

«Он наступил ей на ногу! Никто никого не бил. Ваши недобросовестные коллеги пишут грязь, которой не было. Связавшись с потерпевшей, которой наступили на ногу, но не били, я написал пост, что нужно разобраться сначала, а не обвинять сразу Даню. Причем понятно, что эти вбросы ради хайпа», — заявил Осипов.

Баста (слева) и Михаил Литвин (справа). Скандал в Медиалиге. Блогер Литвин ударил фаната «СКА-Ростов» и поругался с Бастой

По его мнению, вброс связан с хайпом из-за ситуации с владельцем LitEnergy Михаилом Литвиным, который на днях ударил болельщика во время матча медиалиги.

«На фоне ситуации с Мишей Литвиным сейчас только дай повод любому что-то вкинуть. Мы разобрались, и ситуация как минимум не стоит выеденного яйца. Я прекрасно понимаю, что сейчас все подряд в угоду хайпа, ради лишнего лайка, нового подписчика пытаются зацепиться за то, чего нет. Уверен, любой человек, находящийся в лиге, понимает, насколько внимательным нужно относиться к своему собственному поведению не только внутри лиги», — сказал Осипов «СЭ».

Футболист «Родины-Медиа» Даниил Крапивников
Фото соцсети

Что сказали в «Родине-Медиа»

Клуб опубликовал видео инцидента с другого ракурса и рассказал, что произошло на самом деле.

«Нам предоставили запись с других камер, и на ней видно, как Крап спотыкается и врезается в тумбу, наступая девушке на ногу, удара никакого нет. Просим всех перестать распространять недостоверную информацию», — указано в Telegram-канале московской команды.

Еще не утихли страсти по другому скандалу

Ранее, 12 октября, в медиалиге случился большой скандал с участием блогера Михаила Литвина. Он был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу Маугли на матче между LitEnergy и СКА.

Михаил Литвин в&nbsp;суде. Литвину дали 13 суток за драку в медиалиге. Говорят об отправке на СВО и уголовном деле

Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил болельщика по лицу, после чего началась потасовка. В понедельник, 14 октября, Михаила арестовали на 13 суток.

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