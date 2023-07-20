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20 июля, 23:57

Альба подписал контракт с «Интер Майами» до конца сезона МЛС-2024 с возможностью продления на год

Мария Гусева
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«Интер Майами» на официальном сайте сообщил детали подписания контракта с защитником Жорди Альбой.

Соглашение 34-летнего испанца будет действовать до завершения сезона МЛС-2024 и включает опцию продления на один год.

20 июля «Интер Майами» объявил о переходе Альбы на правах свободного агента. Защитник будет выступать за новый клуб под 18-м номером.

Альба с 2012 по 2023 год играл за «Барселону». Летом он покинул каталонский клуб в статусе свободного агента. В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и становился победителем Лиги чемпионов.

Источник: https://www.intermiamicf.com/news/inter-miami-cf-signs-spanish-international-defender-jordi-alba
Жорди Альба
Футбол
ФК Интер Майами
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