Ерохин — о Миранчуке в США: «Думаю, там у него будет больше шансов проявить себя»

Игрок «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Это определенный шаг в карьере, который может повлиять на его развитие. Я думаю, что там у него будет больше шансов проявить себя. Могу пожелать ему только удачи. Правильный выбор он сделал или нет? В первую очередь, это решение Алексея. Если он сделал такой выбор, значит взвесил все за и против, и для него это шаг вперед», — сказал Ерохин «СЭ».

Контракт «Атланты» с 28-летним россиянин рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По информации La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила около 15 миллионов евро.

Алексей Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету полузащитника 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.