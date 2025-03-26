Мостовой заявил, что готов работать в МЛС: «За деньги — да!»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о тренерской карьере.

— Пока ничего с «Сельтой» нет. Вы же понимаете, как я часто говорил и буду повторяться: роль тренера — одно место. А людей там тысячи. Все хотят быть в футболе. Я так особенно не лезу по головам. Спокойно к этому отношусь. Да — да, нет — нет.

— Привлекла бы вас работа в МЛС?

— Конечно, заинтересовала бы. Конечно, конечно, конечно. Почему бы и нет. За деньги — да! Понимаете?

— Правильный подход.

— Да-да. Ну а как. У нас только такие подходы. У нас же все кричат, а потом смотришь, через неделю из одной команды в другую.

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.