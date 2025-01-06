T-Killah — о Миранчуке: «Очень хотел бы, чтобы Леха стал главной звездой МЛС»

Певец, шоумен Александр Тарасов, наиболее известный как T-Killah, в разговоре с «СЭ» высказался о первом сезоне Алексея Миранчука в МЛС в составе «Атланты Юнайтед».

«Я бы очень хотел, чтобы Миранчук стал главной звездой МЛС. Я знаю, как Леха любит рэп из Атланты и разбирается в нем. Все зависит от него. Он знает хорошо английский. Думаю, он там себя чувствует как рыба в воде. Но говорят, что Неймар может перейти в «Интер Майами». Тогда у них будут Месси, Неймар и Суарес. И с этими ребятами конкурировать в плане медийки очень сложно. Но Леха — главная звезда своего клуба. Многое будет зависеть от его игры. Если он продолжит класть свои голы-шедевры, то почему нет? Тем более Миранчук уже один раз обыграл Месси и выбил его команду из плей-офф», — сказал Тарасов «СЭ».

В минувшем сезоне Алексей Миранчук провел 14 матчей во всех турнирах в составе «Атланты Юнайтед», в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Команда Алексея проиграла и вылетела от «Орландо Сити» в четвертьфинальном матче плей-офф MLS (1:0).

Дарик Агаларов