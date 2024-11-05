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Миранчук: «Хорошо, что попали на Майами. Тяжело, но, играя против Месси, наслаждаюсь!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на победный гол во втором матче серии плей-офф против «Интер Майами», в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал об ощущениях от игры против Лионеля Месси и его партнеров.

— Как тебе вообще опыт игры в плей-офф чемпионата? Никто из твоих коллег ведь через такое никогда не проходил.

— Интересно, необычно! Три игры, до двух побед. Хорошо, что попали на Майами. Потому что с такими футболистами сыграть очень приятно, не каждую неделю такое в твоей жизни происходит.

— Какие они вблизи — Месси, Суарес, Альба, не игравший сегодня Бускетс? Были ли какие-то короткие диалоги с ними на поле?

— Диалогов не было. А они такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно, и, конечно же, это видно. С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

— Несколько раз ты с Месси пересекся на поле, даже мяч у него отобрал.

— Да, была борьба, какие-то стыки.

— Как он реагировал? Что-то с его стороны звучало?

— Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.

— Вам помогло, что сегодня Бускетса из-за болезни не было?

— Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс — мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки. Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом...

Третий матч в серии до двух побед состоится 10 ноября на стадионе «Интер Майами».

Алексей Миранчук
Лионель Месси
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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