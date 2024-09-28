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Миранчук: «Поиграл четыре года в Италии, почему бы не посмотреть новый чемпионат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как появился вариант с переходом в клуб из МЛС. Запрос из США поступил, когда игрок приехал на предсезонку в «Аталанту».

«Я понимал, что Лига чемпионов... мне очень хотелось в ней играть, но в аренду не хотел. Если оставаться, было гораздо меньше шансов играть. Все взвесил и подумал: «Почему нет? Никогда здесь не был. Мне всего лишь 29 лет будет». Поиграл четыре года в Италии, почему бы не посмотреть новый чемпионат, новую страну, новую культуру», — рассказал Миранчук в интервью для YouTube-канала «Свободный стиль».

28-летний россиянин перешел в североамериканский клуб 20 июля. С тех пор он сыграл в 5 матчах МЛС и забил 2 гола.

В воскресенье, 29 сентября, «Атланта Юнайтед» на выезде сыграет против «Филадельфии Юнион» в матче МЛС. Время начала встречи — 2:30 по московскому времени.

Источник: YouTube-канал «Свободный стиль»
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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