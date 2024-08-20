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Сегодня, 19:46

Алексей Миранчук: «За четыре года в Европе я добился всего, чего хотел»

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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в американском чемпионате.

«Если честно, МЛС растет, здесь играет много классных качественных игроков. Я отыграл четыре года в Европе, достиг всего, что хотел. Этот переход случился в нужное время и в нужном месте», — сказал Миранчук на пресс-конференции.

Этим летом Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

В чемпионате Италии россиянин выступал с сентября 2020 года. В прошлом сезоне Миранчук стал победителем Лиги Европы в составе «Аталанты».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
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