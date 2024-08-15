Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 12:52

Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланту» 25 августа

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В пресс-службе американского клуба «Атланта» сообщили, что российский полузащитник Алексей Миранчук может дебютировать в матче MLS с «Лос-Анджелес Гэлэкси» 25 августа.

«Он еще не приехал в Атланту. Мы надеемся, что он прибудет к концу этой недели и сможет сыграть на следующей неделе против «Лос-Анджелес Гэлакси», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Однако игрок пока находится в Бергамо.

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
1
Обсудить
Читайте также
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук записал видеообращение к фанатам «Атланты»