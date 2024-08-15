Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланту» 25 августа

В пресс-службе американского клуба «Атланта» сообщили, что российский полузащитник Алексей Миранчук может дебютировать в матче MLS с «Лос-Анджелес Гэлэкси» 25 августа.

«Он еще не приехал в Атланту. Мы надеемся, что он прибудет к концу этой недели и сможет сыграть на следующей неделе против «Лос-Анджелес Гэлакси», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Однако игрок пока находится в Бергамо.

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.