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Алексей Миранчук отреагировал на «Золотой мяч» Родри

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Полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук прокомментировал выбор обладателя «Золотого мяча».

«Сейчас много полемики насчет того, кто выиграл «Золотой мяч». Все говорят про Винисиуса, и это понятно. Он ярко играл, и все бы хотели, чтобы выбор пал на него, потому что он много забивал, и вообще к нападающим особое внимание, так как форварды делают разницу, но в данном случае те, кто проголосовал за Родри, хотели показать, что не надо забывать о тех людях, которые делают вторую сторону работы, — отдают передачи, делают отборы, ведут игру», — сказал Миранчук в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

8 ноября стало известно, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри обошел нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч». Испанец набрал 1170 очков, бразилец — 1129.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Алексей Миранчук

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