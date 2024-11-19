Алексей Миранчук отреагировал на «Золотой мяч» Родри

Полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук прокомментировал выбор обладателя «Золотого мяча».

«Сейчас много полемики насчет того, кто выиграл «Золотой мяч». Все говорят про Винисиуса, и это понятно. Он ярко играл, и все бы хотели, чтобы выбор пал на него, потому что он много забивал, и вообще к нападающим особое внимание, так как форварды делают разницу, но в данном случае те, кто проголосовал за Родри, хотели показать, что не надо забывать о тех людях, которые делают вторую сторону работы, — отдают передачи, делают отборы, ведут игру», — сказал Миранчук в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

8 ноября стало известно, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри обошел нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 очко в голосовании за «Золотой мяч». Испанец набрал 1170 очков, бразилец — 1129.