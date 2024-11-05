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Сегодня, 10:40

Алексей Миранчук ответил на вопрос, где мог бы продолжить карьеру после США

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, где теоретически мог бы продолжить карьеру после МЛС.

— Можешь ли представить себе, что из Америки еще уедешь «на повышение» — допустим, в Англию, как парагваец Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 миллионов долларов?

— Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. А он уехал в другом возрасте — около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет — возраст для футбола хороший. Проведем время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше.

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Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. 29-летний россиянин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за американскую команду.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед

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