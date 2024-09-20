Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 12:00

Алексей Миранчук ответил на вопрос, кому симпатизирует больше — Месси или Роналду

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images
Telegram Дзен

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» ответил на вопрос, какой из двух главных футбольных легенд XXI века — Лионелю Месси или Криштиану Роналду — больше симпатизирует. В бытность игроком «Локомотива» Миранчук в Лиге чемпионов дважды забил голы «Ювентусу», в составе которого играл Роналду, а вчера открыл счет своим голам в МЛС, красиво поразив ворота «Интера Майами» с Месси в составе.

— Ты забивал командам и Месси, и ранее Криштиану Роналду — дважды за «Локомотив» в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кого из этой пары великих ценишь выше?

— Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси.

— Не успел с ним пообщаться после игры, может, даже футболками обменяться?

— Нет. Он очень быстро ушел в раздевалку.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

19 сентября «Атланта» сыграла вничью с «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2). Миранчук сравнял счет на 84-й минуте красивым ударом в девятку.

Алексей Миранчук
Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Аль-Наср
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Материалы сюжета Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
У Криштиану — новый тренер в «Аль-Насре». Пиоли принесет Роналду большие трофеи в Саудовской Аравии?
Роналду назвал претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы
Истерика Роналду и уволенный тренер. «Аль-Наср» опять упустил трофей — постарался Малком
Источник: «Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта
Роналду не завершит карьеру, пока не исполнит мечту. Неожиданный инсайд о Криштиану
Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024
Материалы сюжета Алексей Миранчук: из «Аталанты» — в «Атланту»
Миранчук — о своих целях в США: «Никогда не был на рэп-концертах. Очень хочу сходить»
Алексей Миранчук поделился ощущениями от того, что «Атланта» играет на синтетике
Алексей Миранчук рассказал, откуда у него приличный английский
Миранчук подтвердил, что зарабатывает в «Атланте» больше, чем в «Аталанте»
Миранчук рассказал, повлияло ли решение тренера «Аталанты» Гасперини не выпустить его на финал Лиги Европы на то, что он уехал в США
Миранчук — о решении играть в США: «Карьера в футболе не такая длинная, а я открыт к новым странам, людям, культурам»
Сегодня
Вчера
Неделя