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Алексей Миранчук поделился ощущениями от того, что «Атланта» играет на синтетике

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» поделился ощущениями от того, что его новая команда играет на искусственном покрытии.

— «Атланта» играет на синтетике, а тренируется на естественном покрытии. Это не создает неудобств?

— Отношусь к этому нормально, потому что здесь проходят и матчи НФЛ, а за искусственным полем ухаживать не надо. Единственное — при переходе с одного покрытия на другое работают чуть другие мышцы, нужно немного времени, чтобы им включиться и привыкнуть. А так и Месси выходит играть на искусственное поле. Поэтому мне-то что жаловаться? Все нормально!

— А если сравнивать с теми искусственными полями, на которые ты выходил в России — например, в Оренбурге?

— Играл там, но давно уже это было! Мне кажется, сейчас все искусственные поля — хорошего качества.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед

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