Алексей Миранчук поделился ощущениями от того, что «Атланта» играет на синтетике

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» поделился ощущениями от того, что его новая команда играет на искусственном покрытии.

— «Атланта» играет на синтетике, а тренируется на естественном покрытии. Это не создает неудобств?

— Отношусь к этому нормально, потому что здесь проходят и матчи НФЛ, а за искусственным полем ухаживать не надо. Единственное — при переходе с одного покрытия на другое работают чуть другие мышцы, нужно немного времени, чтобы им включиться и привыкнуть. А так и Месси выходит играть на искусственное поле. Поэтому мне-то что жаловаться? Все нормально!

— А если сравнивать с теми искусственными полями, на которые ты выходил в России — например, в Оренбурге?

— Играл там, но давно уже это было! Мне кажется, сейчас все искусственные поля — хорошего качества.