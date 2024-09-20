Алексей Миранчук: «Если 15-20 процентов чаевых в ресторане не оставил, на тебя могут посмотреть косо»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» поделился первыми бытовыми впечатлениями от Атланты и США в целом.

— Как тебе сама Атланта?

— Я же никогда раньше не был в Америке даже как турист, поэтому мне не с чем сравнивать. Мне кажется, что очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому. Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами — по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны — все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису.

— Оценил здешние налоги, в том числе с продаж? Ценники в магазинах, отелях, меню в ресторанах совсем не означают, что платить придется именно столько.

— Да, это во-первых. А во-вторых — если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать.

— Ты был об этом в курсе?

— Мне сказали, когда я уже приехал. Заранее не знал. Чему еще удивился — на улице, например, тридцать градусов жары, заходишь в торговый центр — а там шестнадцать! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане — туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться.