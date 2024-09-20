Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 12:05

Алексей Миранчук: «Если 15-20 процентов чаевых в ресторане не оставил, на тебя могут посмотреть косо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images
Telegram Дзен

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» поделился первыми бытовыми впечатлениями от Атланты и США в целом.

— Как тебе сама Атланта?

— Я же никогда раньше не был в Америке даже как турист, поэтому мне не с чем сравнивать. Мне кажется, что очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому. Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами — по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны — все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису.

— Оценил здешние налоги, в том числе с продаж? Ценники в магазинах, отелях, меню в ресторанах совсем не означают, что платить придется именно столько.

— Да, это во-первых. А во-вторых — если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

— Ты был об этом в курсе?

— Мне сказали, когда я уже приехал. Заранее не знал. Чему еще удивился — на улице, например, тридцать градусов жары, заходишь в торговый центр — а там шестнадцать! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане — туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера в Кракове
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Материалы сюжета Алексей Миранчук: из «Аталанты» — в «Атланту»
Миранчук — о своих целях в США: «Никогда не был на рэп-концертах. Очень хочу сходить»
Алексей Миранчук поделился ощущениями от того, что «Атланта» играет на синтетике
Алексей Миранчук рассказал, откуда у него приличный английский
Миранчук подтвердил, что зарабатывает в «Атланте» больше, чем в «Аталанте»
Миранчук рассказал, повлияло ли решение тренера «Аталанты» Гасперини не выпустить его на финал Лиги Европы на то, что он уехал в США
Миранчук — о решении играть в США: «Карьера в футболе не такая длинная, а я открыт к новым странам, людям, культурам»
Сегодня
Вчера
Неделя