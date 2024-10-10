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Алексей Миранчук полюбил футбол из-за Роналдиньо

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук (справа).
Фото USA Today Sports
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Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, из-за кого стал увлекаться футболом в детстве.

«В детстве все гуляли на улице, играли в футбол. Любовь к футболу пришла естественным путем. Хотя мне нравилось, как играл Роналдиньо. Возможно, это тоже послужило причиной», — приводит пресс-служба клуба слова Миранчука.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. 28-летний россиянин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за американскую команду.

Алексей Миранчук. Гол и пас Миранчука оставили «Атланту» в гонке за плей-офф. Россиянину устроили персональную овацию
Алексей Миранчук
Роналдиньо
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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