Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 14:00

Миранчук: «Обустроился в США, чувствую себя комфортно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о жизни в США.

— Чего тебе не хватает в США? Может, еды?

— Нашел там один большой магазин, где присутствует вся наша еда. Частенько закупаемся и готовим дома. Обустроился, чувствую себя комфортно, есть все условия. Чего-то незаурядного нет. Все базовое имеется, чувствую себя хорошо.

Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых 29-летний игрок забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Опубликован логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным началась в Москве
Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Овечкина
Силовики задержали двоих подозреваемых в подрыве автомобиля офицера в Севастополе
15-летнюю фигуристку Понтелеенко заподозрили в употреблении допинга
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя