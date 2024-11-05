Алексей Миранчук рассказал о своей роли в раздевалке «Атланты»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на победный гол во втором матче серии плей-офф против «Интер Майами», в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал о своей роли в раздевалке «Атланты Юнайтед».

— За Гузана хотелось сыграть? Учитывая, в частности, сколько ваш 40-летний голкипер вытащил в первом матче.

— Да-да, конечно! Когда после перерыва собрались в середине поля, кто-то сказал: «Он без настроения, давайте поможем ему, побьемся за него. Он столько для команды спасал, оставлял нас в игре!»

— Именно Гузан — лидер «Атланты»?

— С таким опытом — конечно, один из лидеров.

— Твоя роль в этом лидерском смысле увеличивается?

— Он может взять слово, сказать что-то, тем более что язык родной. Я все-таки чуть другого типажа человек и игрок. Стараюсь делать все от меня зависящее и приносить максимальную пользу команде на поле. Иногда что-то и в раздевалке могу сказать, но чтобы говорить там речи на постоянной основе — такого нет, я другой.